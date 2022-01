Ex-lutador de UFC, Maiquel Falcão é morto a facadas no RS

O ex-lutador de artes marciais mistas (MMA) Maiquel Falcão, de 40 anos, foi morto a facadas na madrugada deste domingo (23), em Pelotas, no Rio Grande do Sul. A vítima foi encontrada caída em frente a um bar e chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu ao dar entrada no hospital.





O delegado Felix Rafanhim, responsável pelo caso, afirmou que José Falcão Gonçalves tinha dois ferimentos na região do abdômen. A Polícia Civil está investigando a causa do crime.





– Não foram apontadas testemunhas e ainda não temos a motivação – diz o delegado.





Maiquel Falcão foi demitido do Ultimate Fighting Championship (UFC) em 2011, após a organização descobrir que, no passado, ele foi preso por ter agredido uma mulher na porta de uma boate.





Em 2013, o Bellator UFC, outro grupo que promove lutas marciais, também demitiu o ex-lutador por estar envolvido na agressão de uma outra mulher e em uma briga na rua. (Pleno News)