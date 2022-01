Família é morta a facadas no Ano Novo; filho é suspeito

A Polícia Civil de Santa Catarina está investigando o assassinato de três pessoas da mesma família, que foram mortas a facadas entre a noite de sexta-feira (31) e a manhã de sábado (1º), em Chapecó. O principal suspeito é o filho de uma das vítimas, de 38 anos, que teria esquizofrenia.





Segundo a Polícia Militar, ele atacou o pai, a avó e a tia com golpes de faca. Ele foi detido no apartamento onde morava e encaminhado à delegacia.





A primeira vítima, o pai, teria sido morta ainda na noite de sexta-feira. Seu corpo foi encontrado no primeiro andar do prédio em que a família morava. Já a avó e a tia, que moravam juntas no último pavimento, teriam sido morta na manhã de sábado. Seus corpos estavam enrolados em um lençol.





Um familiar, que estanhou a falta de movimentação, foi quem encontrou os cadáveres. À polícia, o parente afirmou ter arrombado a porta após tocar a campainha e não obter reposta.





A Polícia Civil já está concluindo o inquérito.





