Gilmar Bastos sofre parada cardiorrespiratória e é submetido a procedimento cirúrgico em Sobral

O ex-vereador de Sobral, Gilmar Bastos, sofreu uma parada cardiorrespiratória na última quinta-feira (30/12), e foi socorrido para o Hospital do Coração. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) realizou o primeiro atendimento em sua residência.





Os médicos decidiram submeter ele a uma intervenção cirúrgica e colocar stent cardíaco. O seu quadro é estável e está sendo acompanhado pela família.





Em nota na rede social, Gilmar Bastos (PSB), postou agradecendo as mensagens de apoio, toda a equipe médica que o atendeu. Além de vizinhos e familiares que prestaram assistência. ““Tive uma parada cardíaca e ressuscitado pelos aparelhos. Passei 48 horas na UTI e agora estou na enfermaria do HC. Está tudo bem, graças a Deus”. Concluiu





Nas eleições de 2020, Gilmar Bastos foi candidato a reeleição pelo PSB, atingindo a soma de 791 votos, equivalente a 0,71% dos votos, ocupando a 5ª suplência do parido. Atualmente ocupa a função de radialista e Assessoria Especial do Gabinete do Prefeito Ivo Gomes.





(Célio Brito)