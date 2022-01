GRANJA-CE: BANDO INVADE RESIDÊNCIA, MATA AGRICULTOR A BALA E ROUBA CARRO E OUTROS PERTENCES

Lamentavelmente a polícia registrou um crime de latrocínio (roubo seguido de morte) no município de Granja. O sinistro aconteceu por volta das 23h55 de ontem, quinta-feira 27, na localidade de Tiaia de Cima, zona rural de Granja. A vítima foi identificada como Raimundo Teixeira de Araújo, um agricultor de 49 anos.





O Camocim Polícia 24h apurou que somente por volta das 01h45 da manhã desta sexta-feira, 28, foi que a Polícia Militar ficou sabendo do sinistro. As informações repassadas pelo filho da vítima dão conta que seu pai havia sido assassinado, onde o mesmo informou que era por volta das 23h55, quando chegaram cinco indivíduos em três motos, alguns portando armas de fogo. O bando invadiu sua casa e efetuou cerca de três disparos na vítima, que morreu ali mesmo no local. Em seguida os criminosos roubaram o carro da vítima, um FIAT/Strada, ano 2008, de cor vermelha e de placa EDC-1255, carregada com várias sacas de pó de carnaúba, um aparelho celular da marca motorola moto G plus, um par de tênis, um par de chinelos, um litro de uísque, frascos de perfume e uma TV 32 pol. da marca LG. Em seguida os bandidos fugiram tomando rumo ignorado.





A polícia investiga o caso como crime de latrocínio (roubo seguido de morte). Equipe da PM da região de Itarema conseguiram recuperar o veículo roubado na zona rural daquele município. As polícias militar e civil de toda região efetuam diligências a procura dos cinco criminosos. Uma equipe da Pefoce compareceu ao local e conduziu o corpo da vítima ao IML de Sobral.





