Homem é preso por matar filha, esposa e sogra com enxada e pá

A Polícia Militar de Campinas, em São Paulo, prendeu um homem em flagrante, na manhã desta terça-feira (18). Ele é suspeito de matar a esposa, a filha de 3 anos e a sogra. O próprio homem foi quem ligou para a polícia confessando o crime.





A Polícia Civil acredita que os homicídios foram premeditados e que ele estava inconformado com o desejo da mulher de se separar.





O autor do crime foi identificado como Miqueias Bernardes Santana, de 30 anos. As vítimas são: sua esposa, Claudia Bernardes Santos, de 34 anos; a filha, Manoela Bernardes Santana, de 3; e a sogra, Creuza Aparecida Felicio, de 71, que morava no mesmo terreno, mas em casa diferente. O crime ocorreu no Distrito do Ouro Verde, região mais populosa da cidade.





Segundo testemunhas, o casal teria iniciado uma discussão na noite de ontem, e a sogra apareceu para tentar separar a briga. O criminoso então teria tido um “surto” e atacado a idosa com uma enxada. Ela morreu com golpes na cabeça. Neste momento, a filha do homem teria aparecido, e também foi vítima da brutalidade.





Uma vizinha disse que a briga começou por volta das 21h.





– Escutei. Ela gritou um pouco, e [houve] umas batidas. Passou um tempo, veio a viatura, perguntou se [eu] tinha escutado [gritos], aí chamou, chamou no portão. Aí não atenderam, e [os policiais] foram embora. Quando foi agora de manhã, teve essa tragédia, mas não teve muito barulho. Foram umas dez batidas. Ouvi grito. Socorro, não – relatou Sandra Maria Cogo, vizinha da família.





A polícia acredita que o homem tenha dormido na casa com os corpos da filha e da sogra. A esposa dele, Claudia, teria sido morta nesta manhã, com golpes de pá. Ele então teria telefonado para a polícia após a matar a companheira, por volta das 9h, afirmando ter “feito besteira”.





Agentes foram até o local e prenderam o homem em flagrante. A pá e a enxada usadas no crime foram apreendidas.





Autoridades afirmam que ele não demonstrou arrependimento.





O caso é investigado pela 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Campinas. (Pleno News)