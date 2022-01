Jogador de 18 anos passa mal e deixa jogo em ambulância

O meia Lucas Santana, de 18 anos, integrante do elenco da equipe do São Bento (SP), que está disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, saiu de ambulância do estádio Baetão, em São Bernardo do Campo (SP), após passar mal durante o confronto com a equipe do EC São Bernardo, no fim da tarde desta quarta-feira (5), válido pela primeira rodada do torneio.





Aos 17 minutos do segundo tempo, Lucas desabou em campo após aparentemente ter sofrido um mal-estar. O árbitro da partida foi até o jogador e solicitou atendimento médico. Após receber alguns cuidados em campo, a ambulância entrou no gramado e fez a remoção do meia para uma unidade de pronto atendimento.





Depois de realizar exames na cabeça e na coluna, Lucas foi liberado pelos médicos e está com a delegação do São Bento. Entretanto, o atleta terá de ficar 24 horas sem fazer qualquer atividade física por recomendação médica.





Em razão do atendimento e pelo fato de o estádio Baetão contar com apenas uma UTI móvel, o jogo precisou ficar paralisado por 27 minutos até a chegada de uma nova equipe médica.





(Pleno News)