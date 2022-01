Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 36 milhões; confira os números sorteados

A Caixa realizou na noite desta quinta-feira o sorteio do concurso 2.448 da Mega-Sena, com um prêmio de R$ 30.710.743,69. As dezenas sorteadas foram: 32 - 48 - 30 - 40 - 35 - 18. Ninguém acertou os seis números e a premiação acumulou. O próximo sorteio, que será realizado neste sábado, tem prêmio estimado em R$ 36 milhões.





Ao todo, 53 apostadores acertaram cinco números de vão ganhar R$ 51.387,47. Outros 3.529 apostadores acertaram quatro dezenas e vão embolsar R$ 1.102,51.





O sorteio desta terça-feira foi realizado às 20h, no Espaço da Sorte, das Loterias Caixa, localizado em São Paulo. As redes sociais do banco — @LoteriasCAIXAOficial no Facebook e canal Caixa no YouTube — transmitiram ao vivo.





As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas até as 19h dos dias de concursos nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. O palpite mínimo custa R$ 4,50.





Além da aposta mínima, de seis números, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números.





Mega-Semana





Este foi o segundo dos três concursos previstos para serem realizados pela Caixa durante a Mega-Semana de Verão. O último sorteio ocorrerá no sábado.





A Mega-Sena terá outras oito semanas com sorteios extra em 2022. Confira abaixo a programação:





Quina





A Caixa também realizou o sorteio do concurso 5.765 da Quina, com prêmio de R$ 4.593.824,00. As dezenas sorteadas foram: 44 - 13 - 38 - 68 - 78.