Mulher persegue marido a caminho de motel, atropela e mata motociclista

Um acidente ocorrido na última quarta-feira (26/01), na localidade Gameleira dos Galdinos, em Picos/PI, no trecho da rodovia estadual que dá acesso à cidade de Santana do Piauí, vitimou o jovem Francisco Arthur de Carvalho Moura, de 24 anos. As informações são do Cidades na Net.





Segundo populares, a vítima conduzia uma motocicleta e retornava do almoço no povoado Caraíbas, onde reside, rumo ao trabalho, em Picos, quando colidiu frontalmente com um carro que era conduzido pela esposa de um cantor.





A mulher teria descoberto que o artista iria se encontrar com uma outra mulher em um motel, e seguiu o carro do esposo. Na perseguição, segundo testemunhas, a mulher fez uma ultrapassagem irregular, invadiu a contramão e colheu a motocicleta que trafegava em sentindo contrário, que era conduzida por Arthur.





Uma imagem que teria sido feita por uma testemunha, após o acidente, viralizou nas redes sociais e mostra a esposa em cima do capô do carro onde estavam o cantor e a amante.





(Via 180 Graus)