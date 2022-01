NO HOSPITAL, CAMINHONEIRA CONHECIDA COMO 'MUSA DAS ESTRADAS' MOSTRA IMAGEM DE COMO FICOU CAMINHÃO APÓS ACIDENTE. VEJA

A caminhoneira Aline Fuchter, conhecida como Musa das Estradas, continua internada no Hospital Regional de Cáceres, a 220 km de Cuiabá, e se recupera das sequelas do acidente ocorrido no dia 13 deste mês, na BR-174. Nessa sexta-feira (21), ela publicou uma imagem nas redes sociais que mostra o caminhão que ela conduzia destruído.

Na imagem, é possível ver que a maior parte da estrutura que compõe o lado do motorista, onde Aline estava no momento do acidente, ficou destruída.





“Rezem por mim, por favor”, diz na legenda.





Aline disse que ainda não tem previsão de alta médica. Ela teve fraturas no braço e no fêmur e precisou passar por cirurgias. A caminhoneira também está se recuperando com auxílio de um dreno.

“Ainda estou em um hospital em Mato Grosso. Estou toda engessada. Para ir no banheiro é difícil, para conversar é difícil, ainda estou anestesiada. Só queria ter saúde nesse momento. Peço muito a vocês que orem por mim”, disse.





Ela está sendo acompanhada pela mãe, que viajou de Santa Cataria, onde a família mora, para Mato Grosso, nesta semana.





Com informações do G1