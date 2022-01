Número de mortos por covid 19 em Sobral é o maior em 5 meses

O mês de janeiro já superou em número de óbitos os últimos cinco meses de 2021.

O número de óbitos por covid-19 em Sobral que se mantinha quase zerado nos últimos meses de 2021, voltou a subir em janeiro chegando a nove desde a sexta-feira (7), quando foi registrado a primeira perda do ano. Os óbitos, nos primeiros 24 dias do ano, já superam os últimos cinco meses de 2021 que tiveram juntos 7 mortes causadas pela doença. A primeira morte do ano, aconteceu dia 8, a segunda, dia 10, a terceira dia 14 a quarta dia 16, o quinta e sexta dia 20, a sétima dia 23 e a oitavo e nona nessa segunda-feira (24).





Nas primeiras semanas de janeiro, a alta demanda de pessoas nos postos de saúde com sintomas da síndrome gripal já sinalizava o aumento de testes e respectivamente de casos que refletiu na ocupação dos leitos de UTIs do Hospital Regional Norte que chegou a 100% da capacidade na quinta-feira (13).





O HRN que disponibilizava de 10 leitos de UTIs e enfermarias, no início do ano, teve que dobrar a oferta e, nesta terça-feira (25), já encontra-se com todos os 20 leitos de UTIs e enfermarias ocupados. A média de testes positivos até essa segunda-feira (24), foi de 200 por dia. Desde o início de janeiro já foram confirmados 4.784 casos de 31.761 testes realizados, de acordo com a plataforma @falasaudesobral da Prefeitura de Sobral no Instagram.





Os números de janeiro bateram recordes da pandemia em testes e casos confirmados. Na quinta-feira (13), Sobral registrou 952 novos casos de 3.440 testes realizados em um único dia. O município ainda não tinha tido tantos testes e casos confirmados em 24 horas.





O Portal Paraíso falou com a assessoria de comunicação do Hospital Regional Norte que enviou uma nota confirmando a ampliação conforme mostra a plataforma do Integrassus. A nota diz ainda que a unidade segue a readequação dos leitos da Rede Hospitalar estadual baseada no Plano de Contingente para o enfrentamento da pandemia de covid-19 no Ceará.



Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso