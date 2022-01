Polícia Civil prende homem e apreende adolescente suspeitos de roubo e ato infracional análogo em Sobral

Um trabalho da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) culminou nas capturas de um homem e de um adolescente, ambos suspeitos de envolvimento em um roubo a pessoas e um ato infracional análogo ao mesmo crime, respectivamente, em um estabelecimento comercial no bairro Junco, em Sobral – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado, na última quinta-feira (20). Na ação criminosa, o homem e o adolescente foram flagrados por câmeras de segurança no momento em que subtraem bens das vítimas. Na ofensiva realizada na tarde desta sexta-feira (21), foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, quatro celulares, além de outros objetos.

Após um trabalho investigativo de policiais civis da Delegacia Municipal de Sobral, que diligenciaram até uma residência no bairro Vila União, onde realizaram a apreensão do primeiro suspeito, um adolescente de 17 anos, que já responde a atos infracionais análogos aos crimes de roubo, furto qualificado e tráfico de drogas. Ele também é suspeito de envolvimento com em atos infracionais por tráfico de drogas na região.





Com ele, os policiais civis apreenderam um simulacro de arma de fogo. A equipe diligenciou até a casa do segundo suspeito, identificado como Carlos Eduardo Ciriaco de Souza (29), sem antecedentes. Com ele, foram apreendidos celulares e outros objetos. Segundo os levantamentos policiais, a dupla gastou o dinheiro das vítimas com a compra de entorpecentes. Diante dos fatos, o adolescente e Eduardo foram encaminhados para a unidade policial. Na Delegacia Municipal de Sobral, Eduardo foi autuado por roubo majorado e corrupção de menor. Já em desfavor do adolescente foi lavrado um ato infracional análogo ao crime de roubo majorado.









