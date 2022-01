POLICIAIS DO RAIO APREENDEM ADOLESCENTE APÓS A PRÁTICA DE TENTATIVA DE ROUBO NA BR222, EM SOBRAL

No início da noite da última sexta, 07, um homem portanto arma de fogo tentou realizar assaltos nas proximidades de um supermercado as margens da BR 222 no Distrito Industrial em Sobral.





A equipe RAIO 07 em patrulhamento nas proximidades, conseguiu interceptar o suspeito na pose de um revólver calibre 32 com seis munições deflagradas.





O acusado, menor de idade, foi conduzido a Delegacia 24 horas de Sobral para a realização dos procedimentos cabíveis.





Fonte: Sobral 190