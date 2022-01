Prefeito é preso por dirigir embriagado e ameaçar policiais

O prefeito de Quedas do Iguaçu, no Paraná, Élcio Jaime da Luz (PSD), foi preso após ser flagrado dirigindo embriagado, no fim deste sábado (22), na cidade de Guaratuba, no litoral do estado.





O boletim de ocorrência relata que Élcio dirigia uma caminhonete quando se envolveu em um acidente que deixou um motociclista ferido. Com a chegada da polícia, o prefeito admitiu ter bebido vinho durante o almoço.





No entanto, ao ser submetido ao teste do bafômetro, Élcio não soprou o suficiente para que aparelho fizesse a medição, por três vezes. Neste momento, ele se recusou a tentar de novo e foi preso por se negar a fazer o teste.





O boletim afirma ainda que o prefeito foi desrespeitoso com os agentes e ainda tentou usar o cargo para intimidar os servidores. Por este motivo, também foi enquadrado no crime de tráfico de influência.





(Pleno Ness)