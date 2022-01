Procuradores receberam até R$446 mil em apenas um mês, por ordem da PGR

Duas decisões tomadas pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, engordaram os contracheques dos colegas procuradores que chegaram a receber, neste dezembro, até R$ 446 mil.





Os procuradores foram agraciados com altíssimos valores por supostas indenizações e demais penduricalhos que englobaram um super salário, segundo aponta reportagem do Estadão, publicada nesta quarta-feira (19).





O maior beneficiado foi o procurador regional José Robalinho Cavalcanti, que assumiu o cargo de procurador-chefe da Procuradoria Regional da República da 1ª Região no ano passado.





De acordo com dados do Portal da Transparência, Robalinho recebeu R$ 446 mil em rendimentos brutos no último mês de 2021.





Outro membro que recebeu uma cifra exorbitante no final do ano foi Paulo Gonet Branco, vice-procurador-geral eleitoral. Em dezembro o contracheque do magistrado fechou em R$ 332 mil.





O pagamentos das benesses aos membros do Ministério Público custaram aos cofres públicos pelo menos R$79 milhões.





(Diário do Poder)