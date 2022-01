Sirano publica vídeo dando uma “palinha na sanfona” em oficina em Sobral

O Sanfoneiro Sirano Cavalcante, surpreende internautas ao publicar neste domingo (23), um vídeo na sua conta da rede social dando uma “palinha na sanfona” em oficina em Sobral. Na ocasião, ele também fez um “merchandising” para a empresa “Refrivel” ar-condicionado automotivo.





Na última sexta-feira (21), Sirano viajava para show em Teresina no Piauí, quando o ar-condicionado do seu carro parou na altura da cidade de Sobral. Logo ele foi bem recebido pelo empresário Adriano, da “Refrivel ar-condicionado” que solucionou o problema a tempo de ele seguir viagem.





No seu retorno ao Ceará, para a cidade Maranguape onde reside, fez questão de passar por Sobral, para agradecer a acolhida que teve e logo sua visita de cortesia na oficina virou festa, providenciaram um churrasco e uma caninha especial ao som da sanfona com os seus melhores ritmos do cantor “Amor de Rapariga” e “Casa Separa”.





(Célio Brito)