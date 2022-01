SUSPEITO DE HOMICÍDIO CONTRA MULHER EM TIANGUÁ É PRESO PELA POLÍCIA CIVIL MOMENTOS APÓS O CRIME

Um trabalho investigativo da Polícia Civil culminou na prisão de um homem momentos após um crime de homicídio ser registrado em Tianguá. A ação ocorreu no domingo (23). O suspeito foi autuado em flagrante por homicídio doloso.





Conforme levantamentos policiais realizados por equipes da Delegacia Regional de Tianguá, o crime ocorreu na zona rural do município. Na ocasião, uma mulher de 26 anos, com antecedentes por roubo, foi morta a tiros quando estava em um evento na região. No local, equipes da PC-CE, da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) realizaram os primeiros levantamentos sobre o fato.





De posse das informações necessárias, os policiais civis iniciaram as diligências. Após buscas, os investigadores identificaram e prenderam Daniel dos Santos Cruz (20). Ele foi conduzido para a unidade policial, onde foi ouvido e autuado em flagrante pelo crime de homicídio doloso. As equipes policiais seguem diligenciando no intuito de capturar outros partícipes, bem como elucidar os fatos.





(Ibiapaba 24 horas)