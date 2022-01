TRAGÉDIA: Filho morre após ser atingido por avião pilotado pelo próprio pai; veja imagens

Na tarde deste sábado (15), um jovem identificado como, Mateus Cesar Tosti, de apenas 24 anos, morreu após ser atingido por uma aeronave agrícola pilotada pelo próprio pai. O caso aconteceu no interior de São Paulo.





De acordo com informações da ocorrência, o pai perdeu o controle da aeronave no momento da aterrisagem, o que fez o avião girar e bater uma das asas em um veículo estacionado ao lado da pista, o que acabou atingindo Mateus, filho do piloto.





A vítima mexia em insumos agrícolas quando foi atingida pela aeronave.





Investigadores do 4º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa) foram ao local do acidente para investigar as causas.





*Com informações Metrópoles