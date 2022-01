URGENTE! Sobral registra 336 novos casos de covid-19 em 24 horas

De acordo com a plataforma da Prefeitura de Sobral @falasaudesobral no Instagram, o município registrou, em 24 horas, 336 novos casos de covid-19. O número representa 36% dos 932 testes realizados nessa segunda-feira (10) pela Secretaria de Saúde. A média de infectados que fizeram o teste nessa segunda-feira é de 1/3 (um terço), acima da média do dia 1º ao dia 9 que era de 1/4 (um quarto) para cada pessoa testada.





Apesar do aumento de casos, o número não está refletindo na ocupação de UTIs que segue estável. Dos 10 leitos de UTIs, disponíveis em Sobral, no Hospital Regional, 9 estão ocupados. Porém após 32 dias sem registrar óbito por covid-19, 2022 já registrou dois óbitos, sendo o primeiro no sábado (8) e outro nessa segunda-feira (10). Ao todo em Sobral, desde o início da pandemia já foram confirmados 28.210 casos, 75.412 testes realizados e 747 óbitos. Dos 28.210 infectados 2,6% não resistiram à doença e morreram.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso