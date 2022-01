UTIs e enfermarias em Sobral chegaram a 100% de ocupação nessa quinta-feira (13)

Até dezembro de 2021 a ocupação se mantinha estável, mas a partir da primeira semana de 2022, os postos de saúde têm lotado com pessoas acometidas da síndrome gripal e, desde então, o número de novos casos atribuídos à nova cepa ômicron, vem batendo recordes e nessa quinta-feira (13) os leitos de UTIs e enfermarias atingiram ocupação máxima.





Com o contínuo aumento de casos de covid-19, os 10 leitos de UTIs e as 14 enfermarias para a covid-19 em Sobral, chegou, nessa quinta-feira (13), à sua ocupação máxima. O Portal Paraíso falou com a assessoria de comunicação do Hospital Regional, única unidade hospitalar em Sobral com leitos de UTIs e enfermarias para o tratamento da doença, sobre a possível ampliação de leitos. De acordo com a assessoria, o hospital está fazendo seleção de vagas temporárias de profissionais já se preparando para a abertura de novos leitos, caso aja necessidade.





Já nesta sexta-feira (14), devida à alta de um paciente da UTI e três da enfermaria, a ocupação baixou para 90%. A lotação em todos os postos de saúde de Sobral com pessoas acometidas de síndrome gripal e o aumento significativo de novos casos já mostrava a alta transmissibilidade da nova cepa do coronavírus. Até dezembro de 2021 a ocupação se mantinha estável motivo que fez com que o Hospital de Campanha Dr. Francisco Alves, dia 28 de dezembro, desse alta ao último paciente, um homem de 34 anos da cidade de Meruoca, internado na unidade.





Desde a primeira semana de 2022 o aumento de novos casos já preocupava as autoridades de saúde. Por três vezes seguidas Sobral vem batendo recorde de testes positivos desde o início da pandemia, quando na terça-feira (11), foram registrados, em 24 horas, 343, na quarta-feira (12), 486, e nesta sexta-feira este número subiu significativamente para 952 novos casos. Dos 3.440 testes realizados nessa quinta-feira, 27,6% deram positivo, aumentando a média para 229 casos por dia desde o dia 1º de janeiro. Em 2022 já foram realizados 10.878 testes dos quais 2.984 deram positivos o que representa 27,4% do total.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso