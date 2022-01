Vale-gás começa a ser pago nesta terça para 5,47 milhões de famílias

O governo federal começou a pagar nesta terça-feira (18) o vale-gás, no valor de R$ 52. Para as famílias em cidades de Minas Gerais (MG) e Bahia (BA) atingidas pelas chuvas, o benefício já foi pago, em dezembro do ano passado.





De acordo com o Ministério da Cidadania, neste mês, 5,47 milhões de famílias receberão o vale, pago a famílias que fazem parte do Auxílio Brasil.





Os pagamentos serão feitos pelo número final do NIS. Nesta terça, começam a receber os beneficiários com NIS encerrado em 1.





Em 31 de janeiro, o pagamento será destinado para quem tem NIS terminado em 0.