VÍDEO: Rosinha do acordeon fez show com participações especiais no “Reriurio 2022” na Rocinha-RJ

A sanfoneira Rosinha foi uma das atrações que animou o fim de semana dos cearenses de “Reriutaba” radicados na Rocinha no Rio de Janeiro. Com um show animado cheio de sucessos que fez os visitantes se alegrarem com o autêntico forró raiz do início ao fim da festa.





A apresentação, que faz parte de uma programação especial do “Reriurio 2022” só com artistas do forró, feita especialmente para reunir os conterrâneos que moram no Rio de Janeiro, muitos já são empresário do ramo de hotelaria, proprietários de churrascarias, pizzarias e bares outros são profissionais que trabalham no segmento.





O evento ocorreu na sexta-feira (14), na casa de show “Choperia Mercosul Music” no Rio das Pedras, onde também contou com a presença do Samuel Rodrigues, Valney o Cobra, Fabrício Santinho e Ramilson Vieira, o cover do Zezo. Algumas apresentações tiveram reprise na Ressaca “Reriurio” no sábado (15), no Bar Reriutaba – Rocinha e no domingo (16), o Boteco do Vaqueiro-Muzema, que movimentou a todos. O encontro é promovido Eudes Produções com apoio do empresário Pedro Humberto.









Acompanhe a Rosinha do Acordeon nas redes sociais





Com informações do Blog Célio Brito

Vídeo Sobral Ponto Com