Violência mata 70 vezes mais crianças que covid: no Brasil, 32 menores são mortos a cada dia

O grande debate do momento segue ao redor da vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra covid, mas números deviam fazer a preocupação da sociedade se voltar para a violência.





Enquanto na véspera do Natal, a notícia que houve 301 mortes de crianças nessa faixa etária durante a pandemia se espalhou em todos os jornais, dados da Unicef mostram que o Brasil tem 32 crianças e adolescentes assassinados todo dia. A informação é da Coluna Cláudio Humberto, do Diário do Poder.





A preocupação com as crianças tem sido usada como argumento para novas restrições, mas as mortes por covid equivalem a 0,04% do total de óbitos.





A Unicef comparou a situação do Brasil com o Iraque, que vive conflitos armados. Mesmo assim, a letalidade no país árabe é 50% da brasileira.





A vacinação como pré-requisito para a volta às aulas prejudica alunos de escola pública. Os da privada voltaram no ano passado, sem vacina.





(Diário do Poder)