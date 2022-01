VIOLÊNCIA: POLICIAL CIVIL É MORTO A TIROS EM CAUCAIA/CE

Um policial civil foi assassinado na noite deste sábado (8) dentro da própria casa, na Rua Canaã, no Bairro Padre Júlio Maria, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Edson Silva Macedo, de 41 anos, era escrivão da Polícia Civil do Ceará (PCCE).





De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), apurações iniciais indicam que o escrivão foi ao imóvel, que pertencia a ele e estava para alugar, após receber informações que um grupo de suspeitos estava na casa desabitada. Ele trocou tiros com os criminosos e foi atingido.





Segundo o comandante da área de policiamento do município, o corpo da vítima foi encontrado na sala, e os disparos atingiram a nuca do policial. Os agentes que atenderam a ocorrência acreditam que a vítima entrou na casa, e os suspeitos vieram pelos fundos da residência, atirando nele. Após o crime, os executores fugiram e estão sendo procurados.





Conforme a Polícia Civil, várias equipes policiais realizam buscas e levantamentos para o total esclarecimento da morte do escrivão. Em nota, a corporação lamentou a morte de Edson, que ingressou na corporação em 2018 e era lotado no 20º Distrito Policial, em Maracanaú.





"A Polícia Civil reconhece os relevantes serviços prestados à sociedade cearense pelo policial civil e lamenta a partida precoce do policial que tanto contribuiu no combate a criminalidade no Ceará", diz um trecho da nota de pesar.





As investigações do caso são conduzidas pela 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade responsável por apurar crimes contra profissionais de segurança.





(G1/CE)