AÇÃO CONJUNTA ENTRE PRF E PM APREENDE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA NA SERRA DA IBIAPABA

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em ação conjunta com a Polícia Militar do Ceará apreendeu cerca 105 kg de droga. O trabalho em equipe foi essencial para o êxito da operação.

Ação aconteceu na cidade de Viçosa do Ceará, município situado na Serra da Ibiapaba, região noroeste do Estado, distante 378 km da capital Fortaleza. As equipes abordaram uma camioneta S10 de cor branca registrada em Porto Velho/RO que transportava em sua carroceria dois pneus de trator. Ao serem entrevistados os ocupantes foram contraditórios e evasivos nas informações. Em havendo a suspeita fundada, foi iniciado varredura no veículo e na carga.





Foi observado anomalia e peso fora do normal nos pneus de trator que estavam sendo transportados na carroceria. Foi iniciado então desembarque e desmontagem das rodas, assim foi conseguido lograr êxito e foi encontrado vários tabletes contendo pasta base e cloridrato de cocaína.





Dentro das informações colhidas na ocorrência, ainda foi possível identificar um segundo veículo que estaria nas proximidades e estava realizando a escolta do veículo com a droga. Foi então realizado buscas na região e foi identificado o segundo veículo, um Ford KA de cor vermelha com placas também de Porto Velho/RO.





Foram detidos 4 indivíduos sendo dois deles de Rondônia (45 e 49 anos) e dois do Amazonas (47 e 60 anos). Foram contabilizados 104 tabletes, sendo 26,2kg de pasta base de cocaína e 79,5 kg de cloridrato de cocaína. A droga teve origem em Porto Velho capital do Estado de Rondônia e tinha como destino Fortaleza/CE.





Droga apreendida, veículos e os indivíduos detidos foram encaminhados para Polícia Civil de Tianguá/CE para procedimentos pertinentes para o caso.





(PRF)