Advogado morre ao tomar soco em discussão por derrota do Palmeiras

Um advogado de 58 anos morreu depois de levar um soco na noite de sábado (12), em um condomínio localizado em São José do Rio Preto (interior de São Paulo).





A causa da agressão foi uma discussão pela derrota do Palmeiras para o Chelsea, por 2 a 1, na final do Mundial de Clubes, de acordo com reportagem do portal G1.





Celso Wanzo foi agredido com um soco e ficou desacordado. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao Hospital de Base. Contudo, segundo boletim de ocorrência, não resistiu aos ferimentos e morreu.





A Polícia Militar foi acionada e localizou o agressor, que tem 44 anos. Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde ficou preso.





O caso foi registrado como lesão corporal de natureza grave, já que durante o registro policial a vítima estava viva. A Polícia Civil arbitrou fiança de R$ 5 mil, o valor foi pago e o homem foi liberado.





Com a morte de Celso, o boletim de ocorrência deve ser alterado. O caso continua sendo investigado.





O velório de Celso Wanzo foi realizado neste domingo (13) e o sepultamento será as 17h no Cemitério Parque Jardim da Paz, em São José do Rio Preto.





