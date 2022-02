Banco Central anuncia novo site para consultar dinheiro "esquecido’" em bancos

Nesta segunda-feira (07), o Banco Central (BC) informou que será criado uma nova página na internet para abrigar as consultas de clientes por recursos esquecidos nas instituições financeiras.





O BC reforçou que as consultas poderão ser feitas somente a partir da próxima segunda-feira (14), agora no novo endereço: valoresareceber.bcb.gov.br.





“Não será possível consultar ou solicitar valores no SVR [Sistema Valores a Receber] no site principal do BC!”, informou. E acrescentou: “NÃO será possível consultar ou solicitar os valores no site principal do Banco Central NEM dentro do sistema Registrado”.





-A instituição informou, ainda, que os valores depositados nos bancos poderão ser recebidos somente a partir do dia 7 de março próximo.





-De acordo com o BC, o cidadão precisará de um login Gov.br nível “prata” ou “ouro” para acessar o Sistema Valores a Receber. Cadastro pode ser feito no site de acesso, ou pelo App Gov.br (Google Play e App Store). Não será possível acessar o sistema com login Registrato.





-O BC explicou que apenas depois de acessar o sistema, e somente no caso de pedir o resgate sem indicar uma chave Pix, a instituição financeira que escolhida entrará em contato para realizar a transferência. “Atenção: mesmo nesse caso específico, essa instituição NÃO pode pedir que você informe seus dados pessoais NEM sua senha”, informou.





A ferramenta foi disponibilizada, inicialmente, no dia 24 de janeiro. Porém, no dia seguinte sistema não suportou a grande quantidade de acessos, e o Banco Central tirou o site do ar.





De acordo com o BC, houve demanda muito superior à esperada, e a instituição está “investindo fortemente” na ampliação de sua capacidade de atendimento. Ainda segundo o BC, os cidadãos não devem se preocupar com eventuais recursos que tenham a receber.





O banco explicou, também, que os clientes poderão acessar o novo site valoresareceber.bcb.gov.br a qualquer momento e receber uma nova data de agendamento.





“O cidadão nunca perde o direito sobre os valores em seu nome. As instituições financeiras guardarão esses recursos pelo tempo que for necessário, esperando até que o cidadão solicite a devolução”, declarou.





Na nota, o BC faz um alerta em relação a tentativas de golpe, e dá as seguintes instruções:





-O único site para consulta ao SVR e para solicitação de valores é valoresareceber.bcb.gov.br.





-O Banco Central NÃO envia links NEM entra em contato com o cidadão para tratar sobre valores a receber ou para confirmar seus dados pessoais.





-NINGUÉM está autorizado a entrar em contato com o cidadão em nome do Banco Central ou do Sistema Valores a Receber.





-Portanto, o cidadão NUNCA deve clicar em links suspeitos enviados por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram.





-O cidadão NÃO deve fazer qualquer tipo de pagamento para ter acesso aos valores. É golpe!





