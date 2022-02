Dois incêndios são registrados em menos de 24 horas em Sobral

Em uma das ocorrências dois cães foram resgatados, sendo que um estava desacordado.

A primeira ocorrência de incêndio aconteceu na noite dessa sexta-feira (25), por volta das 23h, na rua Vereador José Maria Linhares, no bairro Belchior. De acordo com o Comandante do Corpo de Bombeiros de Sobral, Ten. Cel. Moraes, foram resgatados dois cães sendo que um deles estava desacordado por ter inalado fumaça e foi internado em um hospital veterinário.





O Tenente Coronel informou para o Portal Paraíso que a corporação foi solicitada via Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) e que dois cômodos da residência tiveram perda total.





Já a outra ocorrência aconteceu na tarde deste sábado (26), por volta das 13h, em um veículo Chevrolet, modelo Prisma que incendiou na rua Dep. João Adeodato, Centro de Sobral de frente ao Terminal Rodoviária.

Segundo o Corpo de Bombeiros, quando a guarnição chegou populares já haviam tentado controlar o fogo com uso de extintor, mas as chamas só foram controladas depois da chegada da corporação.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso

Fotos: Corpo de Bombeiros de Sobral