Empréstimo FGTS em Sobral - MISTER MONEY

Antecipação Saque Aniversário !





Caso você tenha se cadastrado no modo Saque Aniversário do FGTS, poderá prever e antecipar a realização do seu plano. O crédito é rápido e fácil, nenhuma papelada é necessária, pois você pode fazer esse empréstimo sem sair de casa, pelo celular ou computador, sem precisar ir ao banco e pegar filas. Existem duas maneiras de sacar o saldo do FGTS: Saque-aniversário: Esta é uma nova forma, o governo faz a liberação de parte do seu saldo no mês de seu aniversário todos os anos. Saque-rescisão: Que é o método mais conhecido, se o trabalhador for dispensado sem motivo, ou ao se aposentar, ou em caso de doença grave, ou caso queira adquirir um imóvel e outros.





Empréstimo FGTS, como funciona ?





Ao solicitar um saque aniversário, o valor do contrato será creditado na conta do cliente em 1 dia útil, e não há necessidade de esperar pelo mês de aniversário para o resgate.





FGTS Saque Aniversário, o que é ?





Basicamente, o princípio de funcionamento do Saque Aniversário do FGTS é que as pessoas que ingressam podem sacar fundos da conta do FGTS todos os anos, inativas (trabalhos anteriores) e ativas. A data de nascimento do saque não é o saldo total da conta, mas um percentual, que varia de acordo com o valor disponível. A retirada do aniversário não é obrigatória e os trabalhadores podem optar por fazê-lo quando necessário.





Saque Aniversário





Essa solicitação pode ser feita pelo aplicativo FGTS. Apenas clique em “Meu FGTS”, depois vá na opção (Saque Aniversário), fazendo isso você poderá escolher clicar para entrar no modo. Você também pode se inscrever antes do último dia útil do mês de aniversário do funcionário.





Antecipação Saque Aniversário





Se você já se cadastrou na modalidade de saque de aniversário do FGTS, pode prever e implementar seu plano com antecedência. O crédito é rápido e fácil, sem qualquer papelada. Você pode fazer um pré-pagamento pelo celular ou computador em casa sem ir a uma agência bancária. Seu cadastro precisa estar atualizado, ok? O valor mínimo do empréstimo depende de cada banco. O valor esperado de cada saque também deve ser igual ou superior ao valor especificado pelo banco. Além disso, prevê-se que a data de extensão do crédito do último saque não ultrapasse o limite de 999 dias, contados a partir do contrato de mútuo.





Empréstimo Saque Aniversário





Trata-se de um empréstimo que permite ao cliente pagar antecipadamente algumas parcelas do valor do saque anual do FGTS, tendo o cliente o direito de sacar anualmente no mês do seu aniversário. Para se habilitar ao saque aniversário, o colaborador deve selecionar a modalidade de saque de aniversário por meio do APP do FGTS. De acordo com o regulamento do banco, os funcionários que fizerem a escolha podem sacar um determinado percentual do saldo do FGTS a cada ano, mais o pagamento das parcelas adicionais. Ao se cadastrar no FGTS do Saque Aniversário por meio de um dos canais bancários, tanto os clientes ativos quanto os inativos possuem conta (poupança ou conta corrente).