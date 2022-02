Homem é detido por maus-tratos a jumento em Juazeiro do Norte

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu, nessa segunda-feira (7), um homem suspeito de crime ambiental por maus-tratos a um animal. O flagrante aconteceu na cidade de Juazeiro do Norte, na Área Integrada de Segurança 19 (AIS 19) do Estado, após denúncias de que um jumento estaria amarrado e exposto ao sol por várias horas, no Centro da cidade.





Uma equipe de policiais militares foi acionada, no início da tarde dessa segunda-feira, via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), acerca de uma denúncia de que havia um jumento preso a uma carroça e amarrado a um poste de iluminação pública no Centro da cidade. O animal estaria sem água e sem comida, desde às 7 horas da manhã.





De imediato, a equipe se deslocou ao local e presenciou a situação de maus-tratos. O responsável pelo animal, um homem de 44 anos, com passagem por furto, esteve no local e de lá foi conduzido para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Ele foi autuado em um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) baseado no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais por praticar ato de maus-tratos ao animal. O jumento foi recolhido para o Centro de Zoonoses do município.

Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o (88) 3102-1116, da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.





As denúncias também podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(SSPDS/CE)