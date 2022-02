HOMEM PERDE O CONTROLE DA MOTOCICLETA E MORRE EM ACIDENTE NA BR 222 EM TIANGUÁ

O condutor de uma motocicleta modelo Bros, morreu após perder o controle do veículo e cair na BR 222 em Tianguá. O acidente aconteceu na manhã deste domingo (27), no trecho onde estão sendo realizadas as obras de duplicação da via. A vítima foi identificada como Luiz Barbosa Vieira, que tinha 40 anos.





Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resguardou o local do acidente até a chegada da Perícia e Rabecão que removeu o corpo ao IML (Instituto Médico Legal) de Sobral.





Com informações de Ibiapaba 24 hs