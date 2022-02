LAMENTÁVEL: ônibus da Transol passam lotados e deixam passageiros sem transporte; vídeo

Passageiros que fazem uso do transporte coletivo fornecido pela Transol chamaram a Paraíso para reclamar do serviço precário da empresa. Nossa equipe de reportagem esteve nesta terça (8) nos Terrenos Novos.





Por volta das 8 horas da manhã, havia cerca de 10 pessoas esperando no ponto de ônibus, na rua Padre Osvaldo Chaves. Alguns até com muita bagagem e outros apenas com a farda da empresa, pois aguardavam o transporte para ir trabalhar. Entre si, conversavam sobre a demora, então surgiu o primeiro, mas não parou. Passou em com velocidade, pois já estava lotado.





Depois passaram outros vazios, mas não era a rota das pessoas que ali estavam, o que gerou burburinho. “Eles deveriam usar esses ônibus que não tem muita gente e colocar mais um ônibus pra cá”, reclamou o vendedor Francisco de Assis.





Acompanhe a matéria na íntegra e confira os relatos da população.

Por Ana Karine / Sistema Paraíso