SOBRAL: CAMILO SANTANA INAUGURA NOVA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVL

Na tarde do sábado, a nova Delegacia Municipal de Sobral foi entregue à população. O equipamento também é resultado de uma parceria entre a Prefeitura, por meio da Secretaria de Segurança Cidadã (Sesec), e o Governo do Ceará. O prédio, que será utilizado para os serviços da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), foi uma doação do município, e os custos da reforma e restauração do espaço foram arcados pelo governo estadual. O investimento foi de R$ 942.413,31.





“O que há de melhor para a Polícia no Ceará está sendo ofertado, a fim de que os policiais possam trabalhar da melhor forma e nas melhores condições possíveis. E tem o outro lado, o da prevenção, que a gente sabe que o resultado é a médio e longo prazo, mas é preciso persistir. E Sobral já é uma referência para o Brasil e para o mundo em educação. Eu não tenho dúvida que com trabalho, persistência e dedicação, Sobral será uma referência na experiência da Segurança Pública para o Ceará e para o Brasil. Com a liderança, o trabalho e a cooperação que nós temos feito hoje com todos os órgãos estaduais e municipais”, declarou o governador Camilo Santana.





“Em Sobral, temos o grande exemplo de integração entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. Essa integração já vem trazendo resultados. Conseguimos concluir o ano passado com redução de homicídios e assaltos. Mês de janeiro já houve redução em relação a 2021. Mas vamos avançar”, reforçou o titular da SSPDS, Sandro Caron.





Agora, os sobralenses terão à disposição três delegacias de Polícia Civil, sendo a Delegacia Regional (DRPC), que é destinada a combater os crimes nas cidades circunvizinhas de Cariré e Groaíras, a Delegacia da Mulher (DDM), voltada para atuação especializada na proteção de grupos vulneráveis e a nova Delegacia Municipal (DMPC), destinada somente ao combate de crimes na cidade de Sobral.





Mais sensação de segurança é o que espera a agente comunitária de saúde Lucilene Marques, de 49 anos, moradora do bairro Santa Casa. “Esperamos que seja o melhor para nós. Acredito que essa unidade é fundamental, para servir a cidade inteira”, avaliou Lucilene, que é vizinha da delegacia.





“Reitero o meu compromisso de continuar as parcerias e fazer o que estiver ao nosso alcance para garantir à população de Sobral paz e tranquilidade”, assegurou Ivo Gomes.





A nova Delegacia Municipal é dividida em cinco diferentes núcleos de investigação, sendo o Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD), o Núcleo de Roubos e Furtos (NRF), o Núcleo de Repreensão aos Crimes Patrimoniais (NRCP), o Núcleo de Investigação Permanente (NIP) e o Núcleo Generalista (NG).





Além disso, a unidade também desempenha as atividades de plantão, onde ficará disponível 24 horas por dia, trazendo um trabalho ininterrupto da Polícia Civil.