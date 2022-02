Paulinha Abelha está em coma por bactéria no cérebro, diz site

Nesta quinta-feira (17), a cantora Paulinha Abelha, da banda Calcinha Preta, que está internada com problemas renais na UTI do Hospital Unimed Sergipe desde a sexta-feira (11), apresentou uma piora em quadro nas últimas horas e está em coma. E de acordo com o colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, a situação foi agravada devido a uma bactéria no cérebro da artista.





A informação foi confirmada ao jornalista pela equipe de Paulinha Abelha.





Segundo o colunista, os médicos agora tentam impedir a proliferação da bactéria no organismo da cantora.





De acordo com o hospital, a piora no quadro de saúde da cantora impediu a transferência da unidade hospitalar, que estava programada para esta quinta-feira. O motivo foi a instabilidade neurológica que a cantora apresentou nas últimas 12 horas.