Paulinha Abelha segue em coma e respira com aparelhos

Em nota divulgada nesta sexta-feira (18), o Hospital Primavera informou que a cantora Paulinha Abelha, da banda Calcinha Preta, está internada na unidade de terapia intensiva (UTI) com um quadro de coma. De acordo com a unidade de saúde, ela está clinicamente estável e respirando com a ajuda de aparelhos.





Paulinha Abelha está internada desde o último final de semana, após passar mal durante uma turnê da banda Calcinha Preta em São Paulo. Na ocasião, assim que chegou a Aracaju, no Sergipe, ela foi encaminhada para o hospital.





A artista está com uma bactéria no cérebro.





Leia o boletim médico:





O Hospital Primavera informa que a paciente Paula de Menezes Nascimento Leca Viana foi admitida nesse hospital no dia de ontem, 17 de fevereiro, em uma unidade de terapia intensiva devido a quadro de coma investigação. No momento, encontra-se clinicamente estável, quadro infeccioso controlado e respirando com suporte de aparelhos.