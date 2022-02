PF faz operação contra superfaturamento na compra de respiradores da China pelo Governo Doria

A Polícia Federal (PF) cumpre na manhã desta terça-feira (22) sete mandados de busca e apreensão no âmbito de um inquérito que apura o superfaturamento na compra de respiradores pelo Estado de São Paulo.





Em abril de 2020, o Governo de João Doria adquiriu 1.280 ventiladores pulmonares fabricados na China por R$ 247 milhões. A compra foi feita com dispensa de licitação, de uma empresa estrangeira com sócios brasileiros.





O superfaturamento estimado pelos investigadores foi de R$ 63 milhões. Eles também apontam um direcionamento indevido.





Além da fraude no procedimento aquisitivo, os indícios também sugerem a ocorrência de lavagem de dinheiro por meio de tipologia, em que a empresa intermediária, que recebe os valores do governo contratante, envia uma parcela para pagamento de vantagens indevidas e outra parcela para pagamento do fornecedor do produto.





(Gazeta Brasil)