Policial militar é preso por suspeita de latrocínio contra outro PM no Bairro Quintino Cunha, em Fortaleza

Um policial militar foi capturado, nesta sexta-feira (11), suspeito de envolvimento na morte de outro agente de segurança. Ele foi preso em Teresina após uma operação da Polícia do Ceará que aconteceu na capital piauiense e em Fortaleza. O latrocínio que vitimou Antônio Cardone Rodrigues aconteceu no Bairro Quintino Cunha, na capital cearense, no último dia 31 de janeiro.





O policial é apontado como sendo o autor do crime, que deixou ainda uma mulher lesionada, conforme a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD). Além dele, um outro suspeito, de 24 anos, também foi preso na operação.





Conforme as investigações, o segundo homem, que foi preso em Fortaleza, auxiliou na fuga do militar. Os dois suspeitos estão à disposição da Justiça. Todo material apreendido durante as buscas foi encaminhado para Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).





Em relação ao fato, a CGD também adotou providências administrativas para apuração na seara disciplinar.





A operação que prendeu os suspeitos foi realizada pela CGD, por meio da Delegacia de Assuntos Internos (DAI), e a Polícia Civil, por meio da 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com o apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).





