Programa de geração de empregos atenderá idosos, diz ministro Onyx

O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, fala hoje (8) sobre o Programa Nacional de Serviço Voluntário - iniciativa do governo federal que visa empregar temporariamente jovens de 18 a 29 anos e também pessoas acima de 50 anos, além de oferecer qualificação profissional para os beneficiados. Entrevistado do programa A Voz do Brasil, Lorenzoni também conversa sobre as mudanças no Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), que passou a ter a prova de vida remota como padrão para os aposentados.