RETA FINAL DA PREPARAÇÃO PARA O CONCURSO DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL

Com 5.191 inscritos, o concurso da Guarda Civil Municipal de Sobral será realizado no dia 03 de Abril. A prova objetiva terá 65 questões e será aplicada pela Universidade Estadual do Ceará (UECE) em locais ainda a serem confirmados na página do candidato inscrito para o certame.





Conforme o edital, serão ofertadas 35 vagas para contratação imediata e mais 100 vagas para cadastro de reserva. O salário inicial de um GCM em Sobral gira em torno de R$3.000,00 reais.





PREPARAÇÃO PARA A PROVA





O Massa Concursos com sede em Sobral no Colégio Coração de Jesus, está com turmas preparatórias desde 30 de novembro. Já com os conteúdos concluídos por seus professores, o curso realizará a partir do dia 03 de Março um "intensivão" de revisões focadas principalmente na resolução de questões.





As aulas acontecem de maneira presencial e somente no turno da noite a partir das 18h45.