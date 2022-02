Tchau, IPVA: 39 modelos de carros isentos do imposto em 2022

Estados adotam regras próprias para conceder a isenção do IPVA, mas muitos consideram o ano de fabricação do veículo.

O Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é uma das contas que precisa entrar no orçamento do brasileiro no início do ano. Mas muitos condutores ficaram livres do tributo em 2022 após passaram a se enquadrar nas regras de isenção definidas pelos estados.





Cada unidade federativa tem poder para decidir quais veículos terão o imposto zerado. A maioria adota o ano de fabricação com condição, ou seja, a idade do automóvel.

39 carros isentos de IPVA em 2022





Se você ainda não sabe como funciona para obter a isenção do IPVA no seu estado, confira a lista a seguir.





10 anos ou mais de fabricação





Carros com 10 anos ou mais de fabricação não pagam o imposto no Rio Grande do Norte, Amapá e Roraima. Exemplos de modelos:





Audi A3 2010;

Chevrolet Astra 2010;

Chevrolet Classic 2010;

Fiat Palio 2010;

Volkswagen Gol G4 2010;

Gol G5 2010;

Volkswagen Golf 2010;

Audi A4 2010; Audi A6 2010;

Chevrolet Omega 2010;

Chevrolet Prisma 2010;

Ford Fiesta 2010;

Honda Fit 2010;

Hyundai Tucson 2010;

Volkswagen Polo Sedan 2010.









15 anos ou mais de fabricação





Os estados do Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Piauí, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Rio de Janeiro, Rondônia, Sergipe, Tocantins e o Distrito Federal oferecem isenção a partir de 15 anos de fabricação do carro. Confira alguns modelos isentos a partir deste ano:





-Audi A3 2005;

-Chevrolet Astra 2005;

-Chevrolet Celta 2005;

-Corsa 2005;

-Citroën C5 2005;

-Fiat Doblo 2005;

-Fiat Ducato 2005;

-Fiorino 2005;

-Fiat Siena 2005;

-Fiat Stilo 2005;

-Ford EcoSport 2005;

-Ford Fiesta 2005;

-Focus 2005;

-Peugeot 206 CC 2005;

-Renault Scénic 2005;

-Volkswagen Gol G2 2005;

-Gol G3 2005;

-Volkswagen Golf 2005;

-Volkswagen Parati 2005.





20 anos ou mais de fabricação





Já em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Acre e Paraná, é preciso ter um veículos com pelo menos 20 anos de fabricação para conseguir o benefício. Veja exemplos:





-Alfa Romeo 145 2000;

-Asia Topic 2000;

-Audi A3 2000;

-Audi A6 2000;

-Chevrolet S10 2000.





(Edital Concursos Brasil)