Trio suspeito de integrar grupo criminoso é preso em ação conjunta em Sobral

Uma ação conjunta realizadas por equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) resultou na prisão de três homens suspeitos de integrarem uma organização criminosa oriunda do estado de São Paulo. A ofensiva ocorreu, na tarde dessa sexta-feira (04), na cidade de Sobral – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14). As capturas ocorreram por força de mandados de prisão preventiva pelo crime de integrar organização criminosa.





Os suspeitos presos foram identificados como Leonardo Oliveira de Sousa (26), conhecido como “Carioca”, com uma extensa criminal pelos crimes tentativa de homicídio, ameaça, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e crime contra a administração pública; Antônio David de Souza Ferreira (20), com passagens por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, e Luan Silva dos Santos (20), com passagens por tráfico de drogas e porte ou posse ilegal de arma de fogo.





Conforme investigações da Delegacia Regional de Sobral, o trio é suspeito de integrar um grupo criminoso oriundo de São Paulo e atuante na região Norte do Ceará. As apurações iniciaram, ainda em 2021, após os investigadores identificarem “Carioca” participando de uma festa de aniversário ocorrida em Sobral. Durante os trabalhos policiais, os investigadores monitoraram os suspeitos.





O trio foi localizado e capturado após diligências dos profissionais da segurança no município da região. Contra eles, três mandados de prisão pelo crime de integrar organização criminosa e mandados de busca e apreensão foram cumpridos. A ofensiva contou com o apoio da Coordenadoria de Inteligência (COIN) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), além do Núcleo de Combate ao Crime Organizado (NCCP) da PC-CE, e da Assessoria de Inteligência (ASINT) da PMCE.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o ‪‪(88) 3677-4711, o número de WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.





As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(SSPDS)