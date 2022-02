Ubajara recebe base do CPRaio e central de videomonitoramento

A política de interiorização do policiamento motorizado ostensivo do Governo do Ceará segue firme. Os moradores de Ubajara receberam, nessa terça-feira (22), a 54ª base do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Além disso, a cidade recebeu a 53ª central de videomonitoramento para auxiliar no reforço do policiamento. A solenidade contou com a presença do governador Camilo Santana, da vice-governadora, Izolda Cela, e do secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Sandro Caron.





O governador Camilo Santana destacou o potencial de mobilidade e agilidade do CPRaio e como a instalação da nova base vai favorecer a cidade. “Esse efetivo é de Ubajara. Esses homens vão reforçar o trabalho que já é realizado pelos nossos policiais militares aqui do município. Eles foram altamente treinados e têm o que há de melhor em armamento. Cada moto que será utilizada custou R$ 86 mil. Disponibilizamos o que há de melhor para atender a população”, destacou o governador. A base do CPRaio em Ubajara conta com o efetivo de 30 policiais militares, 10 motocicletas e uma viatura caracterizada, fazendo patrulhamento ostensivo no município e localidades, sob o comando do tenente da PMCE, Luís Gustavo. Também serão 15 câmeras de videomonitoramento espalhadas por Ubajara, compondo conjunto com outras 52 centrais de videomonitoramento em todo o Estado, com 3.408 câmeras no total.





Camilo Santana ressaltou que o Ceará é um dos estados do país que mais tem investido em segurança. “Mais de 10 mil homens contratados para as Forças de Segurança. Para a Polícia Militar estou chamando mais 3 mil. Para a Polícia Civil, estou chamando mais 500. Chamei turmas do Corpo de Bombeiros. Fui quem mais chamou concursado da Pefoce e agora mais 227. Temos a melhor frota de aeronave e helicóptero do país. Só tínhamos base da Ciopaer em Fortaleza. Montamos em Sobral, Juazeiro do Norte, Quixadá e Crateús. Interiorizamos o Raio e 54 municípios já têm base. Montamos um sistema de videomonitoramento com cerca de 3.400 câmeras interligadas. Compramos armas, viaturas, fardamento. Mais de 25 mil promoções de militares e melhorias salariais”, detalhou o governador .





Para obter resultados na diminuição da criminalidade, a vice-governadora Izolda Cela acredita que é preciso atuar conjuntamente em dois lados: prevenção e repressão. “Esse incremento na segurança é importante para as famílias. Temos a visão de trabalhar em duas frentes. Uma é melhorar a economia, gerar oportunidades para a juventude, melhorar a condição de vida das pessoas. Tudo isso é muito importante para resolver uma série de problemas, dentre eles, a violência. Isso afeta fortemente nosso país e a nossa região, a América Latina. É um problema que tem muita relação com as desigualdades”, comentou Izolda.





Os policiais foram recepcionados pelo prefeito Renê Vasconcelos, que afirmou ter certeza do efeito positivo na segurança com a chegada da base do grupamento especial da Polícia Militar ao município. “Quero agradecer e parabenizar as estrelas dessas festa, que são os policiais do Raio que, a partir de hoje, vão mudar a história da segurança pública do nosso município. O Raio é uma polícia diferenciada de todas as polícias do Brasil. Essa farda que vocês usam, eu sei que vocês honram ela a cada momento, e Ubajara acolhe vocês como novos irmãos”, enfatizou o prefeito.





Para a autônoma Antônia Fernandes, a instalação da base e do sistema de videomonitoramento vai dar mais tranquilidade a todos. “Para a gente, a chegada do Batalhão do Raio é mais um meio de combater a criminalidade em nossa cidade. Além disso, com a reinauguração do Bondinho, o turista fica mais tranquilo de visitar nossa cidade”, confidenciou a moradora.