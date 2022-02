UNINTA conquista Mestrado Interinstitucional em Ciências Veterinárias em parceria com a UECE. Inscrições estão abertas

Recentemente, o Centro Universitário Inta (UNINTA) alcançou uma das suas maiores conquistas ao longo dos seus 22 anos de tradição, o Doutorado Interinstitucional - DINTER, que simultaneamente agregou mais um programa de Mestrado à instituição, o Mestrado Interinstitucional em Ciências Veterinárias - MINTER, homologado por meio de uma parceria entre os dois mais antigos cursos de Medicina Veterinária do Ceará, o da UECE e o do UNINTA.





A pós-graduação stricto sensu é voltada para professores universitários e profissionais de nível superior formados em Medicina Veterinária ou em áreas afins que tenham interesse pelas linhas de pesquisa em Reprodução e Sanidade de Pequenos Ruminantes e Reprodução e Sanidade de Carnívoros, Onívoros, Herbívoros e Aves.





Sem custos de mensalidades, o programa de Mestrado Interinstitucional também permite aos estudantes aprovados acesso a bolsas de fomento da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP) e da CAPES.





As vagas são limitadas e o processo de seleção conta com diversas etapas, como uma dissertação, prova de proficiência leitora em inglês, proposta de trabalho escrita, apresentação da proposta e, ao final, entrevista.





As inscrições para chamada pública de seleção ao programa de Mestrado em Ciências Veterinárias podem ser realizadas até o dia 24 de março pelos e-mails pgvet@uece.br secretariapropesp@uninta.edu.br . A documentação necessária está listada no item 7.3 do edital.





O Minter é um Projeto de Cooperação Entre Instituições Para Qualificação De Profissionais De Nível Superior (Pci) no UNINTA. De acordo com o Ministério da Educação, “os projetos Minter caracterizam-se pelo atendimento de uma turma ou grupo de alunos por um programa de pós-graduação com curso de mestrado reconhecido pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e já consolidado (conceito maior ou igual a 5), em caráter temporário e sob condições especiais, caracterizadas pelo fato de parte das atividades de formação desses alunos serem desenvolvidas no campus de outra instituição”.





Acesse o site oficial do Mestrado: uninta.vc/minter