Uninta cultiva plantas medicinais em horto

O Centro Universitário Uninta está fazendo o cultivo de plantas medicinais em um horto criado para produzir fitomedicamentos que são fornecidos pela farmácia escola.





No local são semeados Capim Santo, Cidreira, Alecrim Pimenta, Mastruz, entre outros tipos. De acordo com o responsável pelo horto, Paulo Reges, o cuidado com o horto vem desde a adubação, até o horário de exposição ao sol para o melhor desenvolvimento das plantas, assim suas propriedades são preservadas.





O intuito da criação do espaço foi intencionalmente ter a matéria prima para criação de produtos, como remédios, protetor solar, gel anti-inflamatório e vários outros.





“Os produtos naturais são mais benéficos à saúde porque diferente dos sintetizados, não tem muitos efeitos colaterais”, afirma o responsável pelo horto, Paulo Reges.





Não só os alunos e colaboradores do Uninta podem usufruir do horto, mas também a comunidade, pois mudas de plantas podem ser doadas mediante um pedido acompanhado de requerimento para facilitar o dia e horário da retirada, e, inclusive, produtos feitos no laboratório da farmácia escola podem ser adquiridos com prescrição médica. “Trazendo a receita do médico com a formulação, a gente pode realizar a criação aqui. Mas existem algumas formulações que a gente já fabrica, como o protetor solar e o fotoprotetor”, comenta o especialista e professor Paulo Sérgio Ciebra.





Ainda de acordo com ele, existe uma ordem de produção do serviço, pois no espaço da farmácia escola há o preparo de diversas substâncias.





(Ana Karine / Sistema Paraíso)