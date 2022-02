Vereador inaugura placa com nome de rua no Ceará e viraliza na internet

O vereador De Assis Olieira, conhecido como Didi Felício (MDB), esteve presencialmente na inauguração da placa que define uma rua com novo nome, na localidade de Cacimbas, zona rural de Tamboril. A inauguração aconteceu com a participação de pessoas no último sábado (19).





A nova rua, que teve nome aprovado na primeira sessão da Câmara Municipal de 2022, foi nomeada com o nome Doutor Miguel Vieira Ferreira, que foi um abolicionista republicano.





O próprio vereador fez questão de compartilhar imagens da inauguração nas redes sociais.





Fonte: Portal Sertões