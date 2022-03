AOS 21 ANOS, EGRESSO DO CURSO DE DIREITO DO UNINTA É APROVADO EM CONCURSO PARA DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL NO PARÁ

Concluir a graduação e logo em seguida ser aprovado em um dos concursos mais concorridos do país parece ser o sonho de qualquer acadêmico. Este foi o caminho trilhado pelo jovem Ednildo de Menezes Costa Júnior, egresso do curso de Direito do Centro Universitário Inta (UNINTA), que aos 21 anos foi aprovado e assumirá o posto de Delegado de Polícia Civil, no Estado do Pará.





Recém graduado, Ednildo pontuou que sempre traçou como meta a aprovação e comentou também sobre as técnicas que empregou na sua preparação. “Em 2018, já iniciei os meus estudos para o concurso. E, durante a graduação, fui aprimorando e me preparando. Sempre foi o meu sonho, almejei e coloquei como objetivo ser Delegado de Polícia Civil. Por se tratar de uma função e um cargo que tem um contato maior com a comunidade, acabei construindo uma identificação. Após o lançamento do edital, eu fui me especializando nas disciplinas que eram exigidas e iniciei os estudos específicos. Em seguida, comecei a utilizar as técnicas de grifos, essa metodologia me auxiliou em marcar os principais pontos de cada assunto, o que me ajudou na aceleração do processo de leitura de cada livro”.





Além disso, a preparação de Ednildo contou ainda com dias inteiros estudando na biblioteca do curso de Direito do UNINTA, onde dispôs de um grande acervo, concentrado em assuntos essenciais. “Os materiais me ajudaram bastante, pois a biblioteca do curso tem livros especializados e específicos para a função de Delegado. Então, não podemos criar desculpas que não há material, pois aqui no UNINTA tem tudo e temos acesso a um acervo mais do que necessário para aprovação em qualquer concurso”. Finalizou.





O coordenador do curso, Prof. Pós-doutor. Carneiro Neto, elogiou a conquista do egresso e reconheceu o esforço dele para alcançar tal feito. “O Ednildo tem um perfil muito comum nos estudantes do curso de direito, o de concurseiro. A diferença dele para os outros é que ele buscou orientação muito cedo com professores do curso. Em consequência disso, já colhe frutos desse esforço. O exemplo dele é só mais uma prova que, se tiver empenho, dedicação e receber as orientações corretas, qualquer acadêmico pode chegar em qualquer lugar”.





O docente destaca também o trabalho que é desenvolvido pelos professores. “Essa aprovação só mostra a qualidade do nosso curso. É mais um elemento de demonstração da preocupação que temos com uma formação generalista, porém equilibrada. O aluno que entra no curso de Direito do UNINTA, se quiser, pode se tornar um pós-doutor na área e, para isso, ele terá um acompanhamento específico da coordenação. Mas se ele quiser se tornar um juiz ou advogado, também será direcionado para o seu objetivo da melhor forma. Aqui permitimos que o estudante ingresse no curso e consiga se formar dentro das inúmeras opções que a área oferece”. Complementa.





O concurso foi dividido em oito etapas, onde o egresso foi avaliado em: prova objetiva, prova discursiva, teste de aptidão física, exames médicos, avaliação psicológica, investigação social e criminal, avaliação de provas e títulos e o curso de formação policial (curso que está em fase de conclusão).









Disponibilidade de um grande acervo bibliográfico





O curso de Direito do UNINTA oferece uma biblioteca física e on-line, exclusiva para os acadêmicos da graduação. Um amplo espaço, com mais de 50 mil títulos e salas individuais para estudo. Além disso, o local disponibiliza obras dos mais conceituados teóricos, com um acervo especializado e atualizado que atende às necessidades de todas as disciplinas.









Direito no UNINTA





Com um vasto campo de trabalho com excelentes oportunidades de remuneração, a carreira no Direito pode alcançar os melhores salários do Brasil. O mercado de trabalho é promissor, seja pela abertura de concursos públicos em diversos níveis e cargos, seja por meio das oportunidades de atuação privada, como na advocacia e no magistério.





A graduação do UNINTA tem duração de 05 anos e foi autorizada com nota máxima no Ministério da Educação (MEC). Conta com um time de professores qualificados e acesso a várias atividades de aprofundamento e aprimoramento de conteúdo.





Os acadêmicos têm a oportunidade de atuar junto a comunidade no Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ), em atividades de responsabilidade social, ofertadas pela execução de projetos de Extensão, e no projeto Laços de Família, parceria da instituição com a Defensoria Pública do Estado do Ceará que promove mediação e conciliação.





