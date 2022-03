Arthur Lira questiona: "O barril baixa e a Petrobras não reduz o preço?"

Nesta quinta-feira (17), o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), cobrou que a Petrobras recue no aumento do preço dos combustíveis, anunciado na semana passada, em razão da queda do preço do barril do petróleo. ‘O barril baixa e a Petrobras não reduz o preço?’, questionou Lira no Twitter.





“É importante que a estatal recue o preço do aumento que deu porque o dólar está caindo e o barril está caindo, dois componentes que fazem parte da política de preços dos combustíveis”, acrescentou o presidente da Câmara.