Celular explode enquanto técnico fazia reparos em loja na cidade de Forquilha/CE; VEJA VÍDEO

Um celular explodiu enquanto um técnico trabalhava fazendo o reparo do aparelho em loja de assistência em Forquilha, no interior do Ceará, nesta segunda-feira (7). Uma câmera de segurança do estabelecimento registrou o momento da explosão e o susto do trabalhador, que chega aqui a cair da cadeira quando as chamas sobem.





O funcionário relatou à TV Verdes Mares que controlou as chamas logo após a explosão, quando o aparelho destruído ainda estava bastante quente. Ele não se feriu, e o fogo não se alastrou.





Segundo a loja de assistência, um cliente procurou o estabelecimento relatando que o celular apresentava um problema na bateria, que estava “inchando” quando era colocada no carregador.





O celular já estava bem quente quando ele recebeu o aparelho e explodiu quando estava em uma prateleira próxima à bancada de trabalho do assistente técnico.

Com informações do portal G1/CE

Vídeo YouTube Diário do Nordeste