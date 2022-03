Correspondente da Globo conversou com estudantes do UNINTA

Nesta quarta-feira (23) os estudantes do curso de Jornalismo do Centro Universitário Inta (UNINTA) tiveram a oportunidade de conversar com o correspondente da Rede Globo na região, Mateus Ferreira. . Na ocasião, o egresso do UNINTA falou sobre suas experiências e formação para alunos da turma de telejornalismo e os calouros do semestre 2022.1. O evento foi organizado pelo professor Me Matheus Salvany e faz parte da iniciativa de estimular a troca de conhecimentos e aprendizados com ex-alunos do curso que hoje ocupam lugar de destaque no mercado de trabalho.





Durante sua fala Mateus Ferreira relembrou sua época de estagiário e destacou como a profissão de repórter televisivo é empolgante e recompensadora. “Neste momentos mostramos como ser jornalista é socialmente importante e vale a pena. Agradeço ao UNINTA pelo convite e a iniciativa de compartilhar conhecimento. Além disso, serve também para matar a saudade da minha faculdade”, destacou.





Para o professor Me Matheus Salvany, a aula teve o intuito de ampliar os vetores de aprendizado e estimular o contato de estudantes com os profissionais do mercado. “ São nessas ocasiões que os estudantes podem fazer perguntas que normalmente não são feitas em sala, matar curiosidades, fazer network e perceber que assim como nosso ex-aluno Mateus, eles também podem sonhar e realizar seus objetivos com dedicação e envolvimento com a profissão”, colocou.





Próximo de completar 10 anos de existência, o curso de Jornalismo do UNINTA é-o único da região na modalidade presencial e atualmente é coordenado pelo professor Me Thiago Mena. O curso também é ofertado nas modalidades de Ensino a Distância e já formou dezenas de profissionais que atuam no mercado de trabalho.