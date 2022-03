Empréstimo em Juazeiro do Norte

MISTER MONEY!





Empréstimo, o que é e como fazer?





Quando você precisa de dinheiro, uma das primeiras opções é por meio de um empréstimo. Você pode pedir para um parente, um amigo, banco ou online em algum shopping virtual como o eCred.





Se você está pensando em fazer um empréstimo pessoal, confira as dicas do Serasa Ensina. Assim, você fica sabendo de todos os pontos que deve prestar atenção ao assinar o contrato. E lembre-se sempre de pesquisar a empresa e a proposta que será oferecida.

Diferença entre empréstimo e financiamento





Apesar de serem parecidos, as duas opções de crédito têm características diferentes. Os dois são um contrato com um banco ou uma financeira para emprestar dinheiro ao cliente.





Finalidade





O empréstimo pessoal não tem uma finalidade específica. Você pode usar o dinheiro para pagar outras dívidas mais caras ou para alguma conta do dia a dia.





Já o financiamento tem um objetivo efetivo, seja a compra de um imóvel, de um carro ou mesmo para compra de materiais de construção.





Juros





Outra diferença entre as duas opções financeiras é a taxa de juros. Quando o banco ou financeira não tem garantia que o pagamento será feito em dia, geralmente os juros são mais altos. Por isso, é comum que as taxas do financiamento sejam menores do que as dos empréstimos.





Praticidade





Outro ponto de diferença entre os dois modelos é a burocracia e a quantidade de documentos para fechar o contrato. As finalidades do financiamento fazem com que seja necessária uma comprovação muito maior de como o dinheiro será usado.





No caso do empréstimo pessoal, como não é preciso dar justificativas, os bancos e financeiras fazem apenas a análise de crédito. Uma forma de fazer essa análise é por meio do score de crédito.





Atenção ao contratar um empréstimo





Seu bolso





A primeira dica antes mesmo de conferir as opções de empréstimo é saber se o seu bolso aguenta. Você tem que saber quanto ganha e quais gastos já fazem parte do seu dia a dia. Assim, dá para ter ideia de quanto você poderia pagar sem comprometer o seu orçamento.





É importante não usar totalmente a sua capacidade de pagamento. Afinal de contas, nunca se sabe quando você vai ter uma despesa extra.





Custos





O ponto mais importante quando você for pedir um empréstimo são as taxas de juros. Além do valor de cada parcela, você precisa ficar de olho no Custo Efetivo Total (CET). É ele que indica outras taxas que podem fazer parte do montante.





Prazo





Outro item fundamental ao pedir um empréstimo é o tempo que você precisará para quitar todo o valor. Lembre-se de que os juros estarão aumentando o montante que você terá para pagar.





Entenda por que algumas dívidas crescem tão rápido





Multas





Antes de assinar o contrato, confira atentamente se haverá multa em caso de atraso no pagamento e qual é o percentual ou valor que será cobrado. Assim, se você pode analisar o quanto o empréstimo pode ficar mais caro se você não conseguir pagar na data. Por isso também é fundamentar saber se o empréstimo vai caber no seu bolso antes de assinar o contrato.





Golpes





As armadilhas dos bandidos podem ter diferentes apresentações. Uma delas é um empréstimo com juros muito abaixo do mercado e forma de pagamento facilitada. O sinal de que pode se tratar de um golpe são os pedidos de depósito antecipado para a liberação do dinheiro.





Por isso, nunca faça depósito inicial para obter empréstimos, principalmente se for em contas de pessoas físicas, e não empresas.





Outras dicas





-Desconfie de ofertas muito vantajosas e facilitadas ou que não façam análise de crédito;

-Pesquise e avalie todas as opções disponíveis para encontrar o empréstimo que melhor atende às suas necessidades;

-Não forneça os seus dados pessoais – nem mesmo cópia – para pessoas ou empresas desconhecidas;

-Só peça empréstimo de instituições autorizadas e certifique-se de que é a empresa, e não alguém se passando por ela;

-Nunca assine qualquer documento – principalmente um contrato – sem ler e entender o que está escrito;

-Evite pegar empréstimo de empresas desconhecidas e que não tenham uma sede física.





Como fazer um empréstimo pela internet





É possível contratar empréstimos sem sair de casa, mas você deve se certificar de que a empresa é confiável. Antes de pegar o dinheiro emprestado, avalie de verdade quanto você precisa e se terá condição de pagar o montante.





Pesquise em mais de um local o valor do crédito, as taxas de juros e o prazo para pagar. Avalie os pontos a favor e contra de cada um dos locais, para escolher qual é o melhor para você.





Agora que você já sabe o que é um empréstimo e como contratar um, veja quando vale a pena pegar um consignado.





FONTE: SERASA

JOYCE CARLA (Editora do Serasa Ensina e apaixonada por Educação Financeira)