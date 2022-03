Empréstimo Saque Aniversário em Fortaleza

Whats BRASIL: (11) 9.9904-1000

O que é Saque Aniversário do FGTS? Como funciona?





Os saques de aniversário são uma alternativa aos saques tradicionais do FGTS e são emitidos para os trabalhadores após o término do contrato. Em vez disso, o contribuinte pode retirar parte do saldo da margem a cada ano no mês de seu aniversário.





O modelo foi introduzido em 2019, Medida Provisória nº 889. A adesão pode ser feita no site da Caixa, no app do Banco, em uma agência bancária ou pelo app do FGTS. Quem se arrepender após insistir no saque de aniversário pode voltar a sacar, mas precisa esperar dois anos e um mês para obter o saldo total do fundo.





Como o FGTS deve funcionar?





O saque anual deverá ser um empréstimo da Caixa Econômica Federal com taxa de juros de 1,49% ao mês. Permite até três anos de antecedência dos saques que os trabalhadores têm direito a resgatar anualmente, desde que o último não seja superior a 999 dias da data de contratação.





O valor mínimo do empréstimo é de R$ 500. Além disso, cada parcela deve ser de no mínimo R$ 300. O crédito é pré-aprovado porque a garantia é o próprio saldo do FGTS.





Para ser mais claro, suponha que um contribuinte tenha direito a sacar R$ 300 em 2022, R$ 300 em 2023 e R$ 300 em 2024. Essa pessoa pode pedir um empréstimo porque cada saque é de 300 reais e o valor total é de 900 reais.Se a mesma pessoa quiser adiantar apenas dois anos, pode também porque cada parcela é de 300 reais, somando 600 reais.





Quem tem direito ao crédito do FGTS?





Para solicitar o adiantamento do FGTS, é necessário ter, no mínimo, 18 anos (ou independente), seguir um modelo de saque de aniversário e ter conta corrente ou poupança na Caixa Econômica, exceto Social Digital e Poupança Caixa Fácil.





Os contratantes também precisam ter saldos de FGTS suficientes para as expectativas, com base nos valores mínimos descritos no tópico acima (300 R$ parcelas, 500 R$ no total). Também é necessário CPF regular e compatível com a Caixa Econômica





Como posso esperar uma retirada de aniversário?





Os contratos de empréstimo para saques antecipados de aniversário podem ser feitos pela Caixa, o banco online; pelo aplicativo Caixa, para correntistas; ou pelo Caixa Tem. Após o login, o usuário deve acessar o menu "Crédito" e selecionar "Aniversário Empréstimo Adiantado", quando aparecerão os botões "Simular" e "Contratar".





Terminada a simulação numérica, basta confirmar os dados cadastrais, digitar a senha eletrônica e confirmar a assinatura do empréstimo. O saldo correspondente é congelado pelo FGTS e o valor é creditado em conta corrente ou poupança no dia seguinte.





Como prever os saques de aniversário do FGTS?





Hoje, na maioria dos bancos, esse adiantamento do FGTS é como um empréstimo, e você pode usar o saldo da sua conta do FGTS para alugar uma quantia em débito automático e pagá-la aos poucos. Algumas instituições integram com aplicativos da Caixa e permitem valor de contrato.





O que é um troféu de aniversário?





Basicamente, os saques de aniversário do FGTS funcionam assim: quem se filiar pode fazer saques anuais de contas do FGTS, contas inativas (de empregos anteriores) e contas ativas (de empregos atuais).





O que é um Empréstimo Anual Garantido do FGTS?





O Empréstimo Garantido Saque Aniversário do FGTS é uma modalidade de crédito para quem tem saldo disponível na conta do FGTS e opta pelo modelo Saque Aniversário. Dessa forma, é possível firmar um contrato de empréstimo com o Safra utilizando como garantia os recursos da conta vinculada.





Quem pode solicitar o Empréstimo Anual Garantido do FGTS?





Qualquer funcionário que tenha saldo disponível na conta vinculada do FGTS (ativo e inativo), seleciona a forma de saque aniversário e autoriza o Banco J. Safra a verificar o saldo disponível de saque aniversário.